花旗調查：逾四成受訪者料未來一年樓價將下跌　疫情打擊最多8%

花旗銀行於今年第三季就新冠肺炎對市民置業意向的影響作調查，探討疫情前及疫情期間的置業取態。疫情期間，今季有43%受訪者認為香港樓價將在未來12個月下跌，人數比例較上季多，但比第一季少，可見受訪者對樓價的展望與疫情走勢相當脗合。受訪者預計今年年底比年初樓價跌幅中位數為5%，認為疫情對樓價的打擊最多8%，較2003年沙士期間樓實際跌幅10至12%為輕。

雖然第三季有10%受訪者認為是好或極好的置業時機，比例為近9年高位，但認為是差或極差置業時機的受訪者比例卻高達54%，按季持平，即未見改善。

此外，於6月疫情稍為緩和時，21%受訪者表示有置業意欲，回到上年第三季的水平，但9月時有置業意欲的受訪者再回落至17%，與年初相若。疫情下置業興趣增加的市民大多數仍在觀望中，期望樓價再跌兩成才入市，而業主則仍維持信心，只有5%業主有興趣現在出售物業。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊稱，調查結果顯示，樓市氣氛隨着疫情發展反覆變化，市民在第二季開始重拾置業信心，至第三季疫情反彈而變得較為謹慎，但仍有不少人認為是置業好時機，更見有為數不少的市民參觀樓盤，反映累積的置業需求仍有待釋放，建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在今年9月訪問超過500名香港市民。

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