友邦料疫情對新業務影響僅屬暫時性 暫無裁員計劃
2020年10月29日 13:55
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疫情重挫保險業業務，友邦保險(01299)表示，現時疫情對新業務的負面影響為暫時性，香港市民對醫療保障及退休儲蓄等仍有長期需求，預計不同市場的業務將於限聚令放寬後錄得反彈，集團將加大於亞洲投資，目前沒有裁員計劃。
友邦保險區域首席執行官陳榮聲表示，集團4至7月的業績較疫情最嚴重時的2至3月有所反彈。由於疫情加強港人的保障意識及需求，集團將持續招募前線經紀，透過培訓及科技幫其接觸客戶，惟招聘目標人數不對外公布。
友邦保險首席執行官兼總裁李源祥指，對本港市場非常有信心，集團主要發展中國、香港及星馬泰地區的保險業務，惟越南、印度、印尼及菲律賓亦有發展潛力，將視乎情況增加不同市場的投資。
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