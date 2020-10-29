友邦料疫情對新業務影響僅屬暫時性　暫無裁員計劃

友邦保險區域首席執行官陳榮聲表示，集團4至7月的業績較疫情最嚴重時的2至3月有所反彈。由於疫情加強港人的保障意識及需求，集團將持續招募前線經紀，透過培訓及科技幫其接觸客戶，惟招聘目標人數不對外公布。

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥指，對本港市場非常有信心，集團主要發展中國、香港及星馬泰地區的保險業務，惟越南、印度、印尼及菲律賓亦有發展潛力，將視乎情況增加不同市場的投資。

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