新盤動向：帝御·星濤暫錄2941票　超購11倍

多個大型新盤快將開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤至今已錄2,941張入票，超額認購約11倍，代理入票佔55張，暫時約1成收票屬A組大手或大單位客源，料本周六(10月31日)截票時可錄約4,000個登記。

他指出，項目將於周日(11月1日)正式開售，首輪共推出248伙，折實平均呎價14,928元，是次將包括今期首度引入的「星濤雅御」三、四房大單位，是次將推售其中10伙。預計下周將再加推單位及11月中前進行次輪銷售。

他指出，項目所有三、四房大戶及頂層特色單位，特別引入歐洲知名品牌廚櫃，買家更可自由選擇不同色系，每套價值較一般單位成本高出數倍。

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