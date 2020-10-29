全球經貿戰：研究指與中國脫鈎無助企業紓緩風險

地緣政治的緊張局勢加劇，促使部分國家考慮將供應鏈撤出中國。然而，香港中文大學商學院最近發表的一項研究顯示，與內地脫鈎或無助於企業紓緩風險。中大商學院決策科學與企業經濟學系助理教授吳靖為該研究作者之一，他指出，內地一向被廣泛視為「世界工廠」，但世界各地都擔心全球供應鏈過分倚賴內地。

研究團隊特別研究信貸違約掉期(CDS)的利差，以及這種可對沖信貸風險的金融工具與中美供應鏈連繫的關係。CDS可視為一種保險，買方(為信貸投保的債權人)需向賣方(保障買方免受信貸違約損失的擔保人)定期供款，直至債方完成還款，一旦債方違約，賣方需承擔損失，從買方手上買入違約資產；倘債方依時還款，賣方便能賺取「保險費」。

研究結果指出，內地供應鏈活動恢復對改善信貸風險的影響顯著，超過新冠肺炎疫情在華蔓延令供應鏈中斷時的負面影響。是次研究由吳靖聯同喬治華盛頓大學Senay Agca教授、芝加哥大學John Birge教授及中大商學院博士生王子昂攜手進行，以探討供應鏈活動的信貸風險在疫情不同階段的影響。

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