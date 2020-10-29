港鐵：日出康城第13期收9份標書 年底推黃竹坑站第5期
2020年10月29日 14:56
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港鐵物業總監鄧智輝
港鐵公司(00066)物業總監鄧智輝稱，將軍澳日出康城第13期周四(29日)最終收到9份標書，現時整個康城住宅項目招標工作已告一段落，會盡快評審標書及公布結果。
對於項目規模較大，但標書數目仍與12期相同，他認為反映項目屬鐵路站上蓋發展，亦為區內最後一期兼且臨海。
至於康城商場第2階段將於11月1日開放，屆時連接商場的康城站B出口亦會開通，連同已開幕的第1期，將佔整個商場約2/3樓面面積，涉及70個商戶，包括食肆、零售及戲院。現時商場已租出約8成商戶，餘下2成為受疫情影響較大的行業，如鐘錶珠寶、化妝及服飾等。
他續稱，緊接日出康城第13期，目標於今年底推出黃竹坑站第5期招標。
日出康城第13期今日入標情況，請看https://bit.ly/3e8srrh
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