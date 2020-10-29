金源米業夥Zeek推動越南Circle K數碼轉型
2020年10月29日 15:08
東網電視更多新聞短片
金源米業(00677)透過旗下金源創投(GR Ventures)與東南亞智慧物流先驅Zeek宣布，簽署策略性合作夥伴協議，成為Zeek Vietnam策略性股東。
Zeek Vietnam將充分整合兩企優勢、資源及經驗，除積極推動Circle K便利店在越南業務增長及數碼轉型外，亦以成為生活類及電商平台的首選物流夥伴為目標，捉緊極具爆發力的越南生活類產品電商市場，共塑零售新形態。
GR Ventures執行董事林世晞稱，與Zeek的策略合作，可進一步為越南Circle K推動數碼轉型。集團旨在透過實體店提供數碼、生活一體化服務，與Zeek共同建構自家電商平台，具策略性地連接線上線下，讓越南消費者全面體驗Circle K帶來的便利生活。
Zeek Vietnam先以胡志明市10間Circle K為起步點，預期1年內可將線上業務覆蓋至全線共400間分店。現時積極加強產品落地及優化，以切合越南市場需要；同時招募配送員及建立當地團隊。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！