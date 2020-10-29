金源米業夥Zeek推動越南Circle K數碼轉型

Zeek Vietnam將充分整合兩企優勢、資源及經驗，除積極推動Circle K便利店在越南業務增長及數碼轉型外，亦以成為生活類及電商平台的首選物流夥伴為目標，捉緊極具爆發力的越南生活類產品電商市場，共塑零售新形態。

GR Ventures執行董事林世晞稱，與Zeek的策略合作，可進一步為越南Circle K推動數碼轉型。集團旨在透過實體店提供數碼、生活一體化服務，與Zeek共同建構自家電商平台，具策略性地連接線上線下，讓越南消費者全面體驗Circle K帶來的便利生活。

Zeek Vietnam先以胡志明市10間Circle K為起步點，預期1年內可將線上業務覆蓋至全線共400間分店。現時積極加強產品落地及優化，以切合越南市場需要；同時招募配送員及建立當地團隊。

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