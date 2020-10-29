陸香港App個人最高認購iBond金額超過一百萬

第7批通脹掛鈎債券(iBond)正接受認購。陸金所香港(下稱陸香港)表示，截至周四(29日)凌晨零時，個人最高預約認購iBond金額超過100萬港元，平均每人認購3.4手。

該行指出，最踴躍認購時段為上午10時至中午12時。於高峰時段內，大約每42秒便有1名市民成為陸香港手機應用程式(App)的用戶。

陸香港App推出超過2個月，截至周三(28日)，客戶遍布18區，其中沙田區客戶佔比最高，達9.18%。

陸香港推出「iBond Plus」超高獎賞服務，新客戶透過陸香港APP抽iBond，即享高達「2+8厘」收益、「7免」優惠，包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費，另成功介紹親友開戶可額外獲200元超市現金券。

此外，至11月4日晚上9時「iBond Plus」活動期間，陸香港新客戶經ZA Bank轉帳至App滿1萬元，將可額外獲得1,500亞洲萬里通里數。

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