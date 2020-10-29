【高盛推介】騰訊反彈再創新高 跟進低面值牛證
2020年10月29日 15:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(28日)突破600港元大關，收市升約2.7%。周四(29日)早上回落，低見587.5元，然而於午後開始反彈，並曾升見614元，繼周三再創歷史新高，跑贏大市。
有券商預期騰訊旗下微信支付，於2022年估值可達2,640億至3,460億美元。並且預期2022年微信支付的收入及利潤將可分別達1,750億及400億元人民幣。該行重申騰訊「跑贏大市」評級，目標價由797元上調至815元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧淡倉，當中認沽證及熊證於周二(27日)及周三，分別共錄得約4,580萬及4,500萬元資金流入，分別為同期最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續吸納騰訊，繼周二錄得約38.7億元資金淨買入後，周三再有約34.3億元淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬低面值的騰訊牛證(52949)，收回價555元，行使價552.5元，換股比率500，槓桿比率10.7倍。
投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意年期約2個月的騰訊購證(19348)，行使價685.5元，2021年1月6日到期，實際槓桿10.7倍。
價外的選擇則可留意騰訊購證(26073)，行使價700.5元，2021年1月7日到期，實際槓桿10.5倍，價外、低街貨。
投資者如看淡，熊證方面可留意屬遠熊的騰訊熊證(55039)，收回價640元，行使價642.5元，換股比率500，槓桿比率15倍，近35.5元收回距離遠熊。
投資者如計劃部署認沽證，可留意年期約2個月的價外騰訊沽證(11368)，行使價507.5元，2021年1月15日到期，實際槓桿10倍。
此外，行使價515元附近、明年1月份到期的認沽證為近期熱門條款。投資者可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(11888)，行使價514.5元，2021年1月19日到期，實際槓桿9.4倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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