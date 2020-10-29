【高盛推介】騰訊反彈再創新高　跟進低面值牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(28日)突破600港元大關，收市升約2.7%。周四(29日)早上回落，低見587.5元，然而於午後開始反彈，並曾升見614元，繼周三再創歷史新高，跑贏大市。

有券商預期騰訊旗下微信支付，於2022年估值可達2,640億至3,460億美元。並且預期2022年微信支付的收入及利潤將可分別達1,750億及400億元人民幣。該行重申騰訊「跑贏大市」評級，目標價由797元上調至815元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧淡倉，當中認沽證及熊證於周二(27日)及周三，分別共錄得約4,580萬及4,500萬元資金流入，分別為同期最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續吸納騰訊，繼周二錄得約38.7億元資金淨買入後，周三再有約34.3億元淨買入。

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