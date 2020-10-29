新都城兩房戶減至755萬沽　低市價3%

將軍澳個別屋苑交投偏靜，香港置業唐荣花表示，本月至今區內新都城錄約2宗買賣成交，較上月同期4宗減少50%。其中一宗成交為三期4座高層D室，向正東望少海景，兩房間隔，實用面積約470方呎，以790萬港元放盤近3個月，近日獲外區客洽購，議價後減價35萬元，以約755萬元成交，呎價約16,064元，低市價約3%。

據了解，買家為首置客，心儀單位位處高層兼景觀開揚，睇樓3次後拍板入市。資料顯示，原業主於2008年6月以約265萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約490萬元，物業升值約1.85倍。

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