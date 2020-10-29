【市後重點睇】港匯回落　道期漲253點

美匯指數企93.4，離岸人民幣(CNH)升見6.7004，港匯回落至7.7518，美元兌日圓處104.31，歐元見1.1739，英鎊重上1.3關。金價報1,880美元。油價偏軟，布油報38.86美元，紐油報37.19美元。道指期貨升253點。

●市後關注點

-18:00 歐元區10月消費者信心指數終值

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第3季國內生產總值(GDP)年率

-20:45 歐央行議息(存款利率)

-22:00 美國9月待完成房屋銷售

-渣打第3季度稅前基本盈利7.45億美元，按年跌39.8%。

●美大型百貨J.C. Penney達成收購協議 料將走出破產保護。

●日本央行維持利率不變，並下調全年經濟預測至收縮5.5%。

●【全球攬炒】

-達德利警告美國經濟前景正在惡化。

-疫情重創！英國9月汽車產量25年來最差。

●全球經貿戰：研究指與中國脫鈎無助企業紓緩風險。

●Apple正加緊開發自有搜索工具，應付反壟斷。

●新iPhone產量正加速？內地城市空氣質素露玄機...

●研究：歐盟新技術法規或令經濟增長蒸發850億歐元

●新冠肺炎：

-各國預算添壓，主權基金另覓方法籌資。

-新一波疫情來襲 歐央行再推刺激措施壓力增。

-歐洲再鎖國，明年全球經濟「V彈」無望？

●傳Tiffany肯以較低價格出售股份，估值1,232億元。

●美國大選誰勝誰負？經濟學家料選後經濟展望由「光」轉「暗」。

●中國經濟：

-深圳首3季進出口增長2.7%，9月外貿規模今年最大。

-今年首3季內地5G手機銷量突破1億部。

●港鐵：日出康城第13期收9份標書，年底推黃竹坑站第5期。

●中美科技戰：傳美將允許廠商向華為非5G業務銷售晶片。

●陸香港App個人最高認購iBond金額超過一百萬。

●道富10月投資者信心指數下降，主要受累歐洲地區。

●友邦成立1億美元獎學金，每年資助百名香港大學生。

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