歐股三大指數反彈　瑞信績後跌近3%

德國和法國宣布了新的疫情封鎖措施，歐股周三出現了9月下旬以來最大單日跌幅。周四歐股三大指數小幅反彈，其中英股升0.34%；德股升0.75%；法股升0.6%。

歐洲央行將於日內舉行貨幣政策會議，市場預計歐洲央行不會在今次會議增加刺激力度，但這預示着12月將採取行動。

新冠肺炎疫情擴散重創全球汽車生產市場，而英國又累於不確定的經濟和政治環境，英國汽車製造商及貿易商協會(SMMT)公布，該國9月份汽車產量插5%或約6,000輛，至114,732輛，為1995年以來表現最差的9月。歐洲汽車股個別發展，福士汽車跌3%、寶馬汽車升1%。

另外，瑞士信貸集團第三季度淨利潤下滑按年38%至5.46億瑞士法郎，原因是新冠肺炎疫情及重大的外匯不利因素拖累，股價跌2.83%。

石油巨頭荷蘭皇家殼牌石油公司第三季度收益為9.55億美元，好於預期，並宣布了增加對股東的股息的計劃，股價早市升1.91%。

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