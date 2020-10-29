【開口中？】新債王岡拉克預言：特朗普將成功連任美國總統

曾在2016年美國總統大選準確預測特朗普獲勝、有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)，最近再度作出預言，指特朗普將會連任總統。

儘管民調、最新投注賠率顯示，拜登有極大的機會率擊敗特朗普當選下任美國總統，外媒引述岡拉克周三(28日)表示，當他預言特朗普會贏得2016年大選時，曾說「如果你覺得2016年很奇怪，那就等著看2020年吧！」而如今，「如果你還覺得2020年很奇怪，那不妨再等到2024年看看吧。你其實還甚麼都沒看到呢！」

岡拉克認為，下周的選舉將可能重演2016年的場景，因為民調通常是設計過的結果，而且支持特朗普的選民不願與民調機構和媒體接觸，因為他們擔心自己的政治信仰會受到報復。

他解釋，他對民調的信心比四年前要低得多。當時，特朗普在下注賠率上不過是個星號，他預測他會贏。這次更撲朔迷離，但在他看來，這有利於特朗普勝選。

雖然有些人會說特朗普連任對市場和全球穩定構成了風險，但岡拉克有不同的看法。他認為，可能有人不喜歡特朗普或其政策，但投資者從他身上得到的風險並不算甚麼，特別是政黨輪替而共和黨候選人(拜登)沒有說明一些政策立場的時候。

他補充，市場不喜歡確定性，特朗普比拜登帶來更多確定性。倘若拜登真的當選，最終取消特朗普2017年的企業減稅政策，美股股市估值將大升，但稅後利潤將大減，意味股價不會升值，利率、波動性和通脹也會隨之上揚。

根據RealClearPolitics調查顯示，佛羅里達作為美國大選經典的「搖擺州」，特朗普在佛州的民調以0.4%些微領先拜登，自4月以來首次在佛州取得優勢。

10月初，岡拉克呼籲投資者避開股市，因為美股很可能會崩潰大跌。果然，本周美股迎來跌浪。

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