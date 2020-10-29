渣打賀方德：明年貸款需求勢回升　考慮恢復股東回報

他亦表示，集團現時處於有利位置，普通股權一級資本比率為14.4%，在面對新型肺炎疫情下，仍高於中期目標的水平，約為13至14%，將會與諮詢監管機構商討，考慮恢復股東回報，不過Andrew Halford又指，集團沒有固定回報股東的方式，派息及回購都是該集團近兩年採用的方式。

另外，他指該集團早前的重組計劃並沒有實際裁員數字，在新冠肺炎的疫情下，該集團的財務目標或需更長時間達成。

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