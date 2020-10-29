新股專輯：內房祥生控股明起招股 入場費6262元
2020年10月29日 16:34
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中國房地產發展商祥生控股(02599)周五(30日)起至11月11日招股，每股招股價介乎4.8至6.2港元，每手1,000股，入場費6,262.48元，預期11月18日首掛。建銀及農銀為聯席保薦人。
該公司是次發行6億股，90%國際配售，10%本港公開發售，集資最多37.2億元，所得約60%為物業項目的開發提供資金；約30%用於償還部分現有信託貸款；約10%用於一般業務經營及營運資金。
截至2020年7月底止，該公司總土地儲備達2,382.48萬平方米。今年首4個月扭虧為盈，盈利7.01億元人民幣(下同)，2019年同期虧損1.31億元；收入按年增長1.22倍至85.51億元；資產負債比率5.7倍。2019年全年利潤達23.12億元，按年勁升6.11倍；收入按年上升1.49倍至355.19億元；資產負債比率4.8倍。
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