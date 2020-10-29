【產經直播】港股跌少截與螞蟻上市有關？
2020年10月29日 16:34
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隔晚美股急挫，港股喺周四(29日)期結日亦跟隨下挫，大幅低開418點後，曾挫450點，低見24,258點，其後跌幅收窄，報24,586點，跌122點；雖然隔晚道指急跌900點，但港股明顯跌少截，港股市底強，抑或與下周螞蟻集團上市有關？
龍頭科網股個別發展，新經濟股回吐，騰訊(00700)及美團(03690)繼續尋頂，前者即市高見614元，收市報605元，後者亦大升逾6%，收報297.2元；不過阿里巴巴(09988)則偏軟，收市跌逾1%，AMTX趁回要即上車？
內險股拖低大市，國壽(02628)首三季純利按年少賺18.4%，資產減值損失大升十倍，拖累股價急挫，呢份業績應該點解讀？
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