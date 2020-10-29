【產經直播】港股跌少截與螞蟻上市有關？

隔晚美股急挫，港股喺周四(29日)期結日亦跟隨下挫，大幅低開418點後，曾挫450點，低見24,258點，其後跌幅收窄，報24,586點，跌122點；雖然隔晚道指急跌900點，但港股明顯跌少截，港股市底強，抑或與下周螞蟻集團上市有關？

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