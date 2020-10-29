地監主席梁永祥月底離任　任內因應代理打鬥發出約章

地產代理監管局主席梁永祥將於本月底離任，他表示，自己於地監局工作16年，任職主席已屆滿6年，御任後將餘下兩項公職，包括法律援助服務局主席、以及劏房租務管制研究工作小組主席。

他表示，任職期間主要提升業界水平，認為預防勝於治療，自己亦不希望對代理進行處分，惟仍有少數代理從業員屢次違規，因一已私利令行業聲譽受損，因此在罰則及代理獲取資格上多做工作。

過去6年地監局實施多項措施，包括因應代理打鬥而發出的一手住宅物業銷售約章、檢討防使黑錢、以及就物業廣告及真盤源問題發出執業通告等，同時加強市民購買海外物業的教育工作等。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299