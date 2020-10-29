證監會吊銷茂宸證券前持牌代表牌照12個月

香港證監會暫時吊銷茂宸證券前持牌代表張詠儀的牌照，為期12個月，由周三(28日)起至2021年10月27日止。

證監會調查發現，張氏在2014年11月至2017年7月期間，未獲批准而在另一家經紀行持有證券交易帳戶，並在該帳戶內進行了66宗個人交易，違反了茂宸證券的內部監控政策。

她亦向茂宸證券作出虛假及具誤導性的聲明，多次宣稱她在其他持牌法團並無擁有任何個人交易帳戶。

張氏的行為違反了茂宸證券的內部監控政策，令茂宸證券無法有效及積極地監察和審查僱員交易活動，以保障市場的廉潔穩健。

證監會認為，張的行為屬故意和不誠實，令她作為持牌人的適當人選資格受到質疑。在決定對張的處分時，已考慮到她已表示悔意，並與證監會合作解決證監會的關注事項，以及過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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