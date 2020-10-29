澳博第3季蝕逾10億元　上葡京延至明年首季開幕

此外，澳博首次公布，位於澳門路氹的新項目「上葡京」的開幕日期由原定的本年尾，延遲至明年第一季。業績公告內稱，該項目的建築工程已竣工，正等待澳門政府機關通知項目之最後驗收日期，預期為今年11月。公司預計項目於2021年第一季度開幕。

截至9月底的第三季，公司的博彩毛收益按年跌90%至9.47億元。當中貴賓和中場博彩毛收益分別跌93.1%和89.1%，至分別2億和6.9億元。

公司於業績報告內稱，在新冠肺炎疫情爆發下，業務受到嚴重影響，澳門仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求。

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