聯華電子承認竊取機密與美國達成和解　罰款4.68億元

台灣首家半導體公司聯華電子(台股：02303)去年被指竊取美國商業機密，周四(29日)公布已與美國司法部就上述刑事案件達成和解協議，協議內容於同日經美國北加州聯邦地方法院判決確定。

據協議，聯華電子承認一項竊取商業機密罪，同意支付美國政府罰金6,000萬美元(約4.68億港元)，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作，該金額對聯華電子財務業務無重大影響。

聯華電子董事長洪嘉聰表示，聯電將繼續落實並加強有關商業機密之保護與防免的政策與措施，包括機密資訊的監管機制、智財權保護的教育訓練與稽核等，以確保日常營運符合公司智財權及資安保護政策。

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