世界黃金協會：第三季黃金投資增長強勁　全球央行近十年來首次沽金

世界黃金協會周四(29日)發布的第三季度黃金需求趨勢報告顯示，第三季度全球黃金投資增長強勁，在一定程度上彌補了其他黃金需求領域因新冠肺炎疫情導致的疲軟。

在新冠肺炎疫情的持續影響下，第三季度全球黃金需求下降到892.3噸，這是自2009年第三季度以來的最低季度總需求。

●受疫情打擊 金飾需求疲軟

今年初截至第三季度末，全球黃金總需求為2,972.1噸，按年下滑10%。儘管全球金飾需求較第二季度的歷史低位有所提升，但持續的社會活動限制、經濟放緩和強勁的黃金價格還是給不少金飾消費者帶來了壓力，第三季度333噸的需求比已經相對疲軟的去年同期減少29%。

●實金投資需求增 金條金幣黃金ETF銷情佳

相比之下，全球金條和金幣需求較為強勁，按年增長49%至222.1噸，而其中大部分增長來自對官方金幣的需求。這反映出西方市場及土耳其的個人投資者持續強勁的避險需求，在這些市場，金幣是更為普遍的實物黃金投資形式。

第三季度，黃金交易所買賣基金(ETF)流入依然強勁，儘管其增速略低於上半年。全球投資者共增持了272.5噸黃金ETF及類似產品，使得今年截至第三季度末的流入量達到創紀錄的1,003.3噸。

●全球央行近10年來首次錄得淨賣出

全球央行購金需求在第三季度轉為小幅的淨賣出狀態，這是自2010年第四季度以來的首次。而售金主要來自於兩家央行——烏茲別克和土耳其，同時少數幾家銀行繼續穩步購金，儘管規模不大。

第三季度的全球科技用黃金需求仍然疲軟，按年下降6%，為76.7噸。但隨着一些關鍵市場走出封鎖，該行業出現了不錯的季度性的回升。儘管黃金回收總量增長了6%，但第三季度全球黃金總供應量還是出現了按年3%的下滑，降至1,223.6噸，其主因仍為新冠肺炎疫情限制措施的影響。

8月初黃金價格創下每安士2,067美元的新高隨後，回調至約1,900美元。以包括印度盧比、人民幣、歐元及英鎊計算的黃金價格也紛紛在第三季創下歷史紀錄。

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