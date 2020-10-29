標普：今年全球未償債務料達1560萬億　增長一成

評級機構標普發表報告預計，包括政府債務、企業債務和家庭債務在內，2020年全球未償還債務總額預計將增長10%至200萬億美元(約1,560萬億港元)，佔全球國內生產總值(GDP)的265%。不過，全球性債務危機短期內應該可以避免，前提是經濟和私營部門需求覆蘇。

標普相信會有更多企業破產和違約，預期全球企業債務違約可能會升至2009年金融危機以來最高水平。此外，公司債務增加將使受影響最嚴重企業的信貸指標恢復推遲至2022年以後，如航空、休閒、石油和天然氣等行業。

標普研究部門全球主管Alexandra Dimitrijevic稱，雖然目前債務佔GDP比重正向創紀錄水平邁進，但認為短期內債務危機不太可能發生。

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