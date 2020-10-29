證監就基金經理「綠色投資」規定展開諮詢

香港證監會就建議對基金經理施加的規定展開諮詢，至明年1月15日。有關建議旨在要求基金經理在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險，並須作出適當的披露，藉此滿足投資者對於氣候風險資訊愈見殷切的需求，以及打擊「漂綠(greenwashing)」行為，包括資產管理公司向市場標榜自己形象為「綠色」或「可持續」，但卻沒有將這些因素完全納入其投資流程內。

根據有關建議，《基金經理操守準則》將予修訂，而證監會將會列明預期的基本規定及標準，以便基金經理遵從有關規定。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，應對氣候變化的威脅及相關風險，日漸成為全球監管議程上的首要工作。建議的規定有助確保基金經理妥善處理氣候相關風險，並可促進明確、可比較和高質素的披露，讓投資者在掌握更充分資料的情況下作出決定。

氣候相關風險可指由極端天氣事件和氣候模式在較長遠的時間內，逐步變化所帶來的直接影響而造成的實體風險，以及與轉型至低碳經濟體系有關的轉型風險。若須就實體或轉型風險所涉及的財務損失承擔賠償責任，亦可能觸發責任風險。雖然建議的規定聚焦於氣候相關風險，但基金經理亦可考慮範圍更廣泛的可持續性風險。