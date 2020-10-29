滙豐已推出「滙豐 One」戶口　可參加抽獎贏取100萬「獎賞錢」

滙豐銀行宣布，已於10月27日推出全新綜合理財戶口「滙豐 One」，該行表示，全新客戶及現有客戶開立戶口，分別可享高達3,550元及2,800元獎賞，並可以參加大抽獎贏取100萬「獎賞錢」。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷透露，隨着「滙豐 One」面世，滙豐亦將推出滙豐萬事達卡扣帳卡，支援12種貨幣並不設年費，客戶憑卡在海外的滙豐自動櫃員機可免費提取現金。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，該行即將推出手機開立投資戶口服務，並將手機開立銀行戶口服務擴展至新客戶及現有客戶。為進一步提供環球銀行服務，「滙豐 One」客戶將可以透過滙豐環球轉帳，免費即時轉帳至海外滙豐戶口。

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