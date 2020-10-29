【零售浩劫】先施半年續蝕7188萬　對百貨業務審慎樂觀

該集團表現自2020年年初起受到新冠疫情的影響。市民出外消費的意欲下降，導致期間店舖的人流減少，百貨業務錄得收益8,130萬元，較去年同期下跌40.0%。由於集團給予更大折扣並延長減價期限，導致期間百貨業務的毛利進一步下降。

展望未來，隨着確診個案維持在相對的低水平，加上政府放寬先前頒布的社交距離措施，該集團店舖的人流已逐漸回復正常。管理層認為，由於疫情已成為新常態，不會於短期內消退，因此百貨業務面臨考驗，惟仍對來年的核心百貨業務表現審慎樂觀。集團會在業務計劃方面謹慎部署，以求克服目前所處的逆境。

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