新股專輯：招股期長達12.5日 祥生對市場有信心
2020年10月29日 18:41
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中國房地產發展商祥生控股(02599)周五(30日)起至11月11日招股，計及周末，招股期長達12.5日。被問到是否為等另一隻受市場追棒新股螞蟻集團(06688)資金回籠，祥生控股行政總裁兼總裁陳弘倪表，每間公司都有自己的招股安排，對是次招股充滿信心。
對於政府的房地產調控政策，他指公司已有所預期，並將採取內部管控調整，包括在融資結構、營運節奏及銷售市場等方面作部署。
截至今年4月底，該公司淨資產負債比率為4.3倍。財務總監談銘恒表示，透過是次上市集資，能增加集團現金，未來會採取審慎的財務方案及完善資產架構等，預期負債水平將會有所下降。
該公司每股招股價介乎4.8至6.2港元，發行6億股，集資最多37.2億元。每手1,000股，入場費6,262.48元，預期11月18日首掛。建銀及農銀為聯席保薦人。
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