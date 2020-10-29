新股專輯：招股期長達12.5日　祥生對市場有信心

對於政府的房地產調控政策，他指公司已有所預期，並將採取內部管控調整，包括在融資結構、營運節奏及銷售市場等方面作部署。

截至今年4月底，該公司淨資產負債比率為4.3倍。財務總監談銘恒表示，透過是次上市集資，能增加集團現金，未來會採取審慎的財務方案及完善資產架構等，預期負債水平將會有所下降。

該公司每股招股價介乎4.8至6.2港元，發行6億股，集資最多37.2億元。每手1,000股，入場費6,262.48元，預期11月18日首掛。建銀及農銀為聯席保薦人。

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