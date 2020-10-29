【零售浩勢】I.T半年虧損擴至3.37億　港澳營業額跌半

集團整體營業額按年減31.89%至27.34億元，受累額外折扣優惠，毛利減40.15%至14.93億元，毛利率跌7.5個百分點至54.6%。

港澳市場受重創，兩地營業額按年倒退五成至7.29億元，對集團營業額貢獻亦由以往的36.9%下跌至26.7%。集團歸咎於香港的店舖分銷網絡縮減、可供比較店舖銷售錄得負增長48.9%，及旗下店舖於期內暫停營業或縮短營業時間。港澳分部期內淨關店17間。

雖然中國內地市場銷售復甦步伐較傳統上依重旅遊業的港澳市場快，但可供比較店舖銷售錄負增長9.3%，營業額仍跌14.4%至16億元，佔整體營業額58.5%。

展望未來，集團將繼續專攻主要市場，將難免涉及精簡營運，例如關閉某些蒙虧的經營地點。即使在店舖重開後，集團許多營運地區的消費需求仍然乏力。另因大部份出入境限制未放寬，預期集團在本財政年度餘下時間的表現仍要承受沉重壓力。