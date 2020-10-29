新股專輯：世茂服務合景悠活暗盤潛水　頂頭槌飛蝕逾百萬

世茂服務在輝立交易場低開13.85%，報14.3元，曾挫21.56%，低見13.02元，收市報15.4元，較招股價16.6元跌7.22%，每手1,000股帳面虧損1,200元。在耀才暗盤交易市場開市報17.2元，升3.61%，惟欠承接，低見13元，跌21.68%，收市報15.46元，跌6.86%，每手帳蝕1,140元。

世茂服務吸引逾4.61萬人認購，超購約12.86倍，其中2.25萬人為「一手黨」，一手中籤率50%，認購20手穩中一手。每張「頂頭槌飛」涉資5.1億元，共錄3張，1張獲派882手，另外2張獲派883手。以借9成孖展及息率2.88厘計，6日凍資期付息約21.77萬元，首日需要升約1.6%便能「回本」。換言之，每張「頂頭槌飛」連息，在輝立及耀才分別蝕逾127.61萬元及122.32萬元。

合景悠活暗盤表現更不滯，全程「潛水」。在輝立開報6.3元，最高僅見6.7元，仍較招股價7.89元跌15.08%，一曾挫32.82%，低見5.3元，收市報6.5元，跌17.61%，每手1,000股帳面蝕1,390元。於耀才則以低位5元開市，跌36.62%，最高僅見6.49元，收市報6.44元，挫18.37%，每手帳面虧損1,450元。

合景悠活超額認購43.46倍，一手中籤率60%，認購30手穩中一手。接獲6張「頂頭槌飛」，每張涉資1.57億元，並獲派1,072手。以9成孖展及息率2.88厘計，凍資7日付息7.82萬元，即股價要升逾1%才可以「打和」。每張「頂頭槌飛」連利息成本，在輝立及耀才分別蝕逾156.83萬元及163.26萬元。

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