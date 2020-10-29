螞蟻A股散戶認購額逾19萬億人幣　料創紀錄

據上海證券交易所數據，今次螞蟻A股有效申購散戶共超過515.56萬戶，涉及有效申購股數高達2,769.01億股。以螞蟻A股發行價為每股68.8元人民幣(下同)推算，散戶認購金額超過19.05萬億元，料創新A股紀錄。但值得留意是，中籤散戶在11月2日才需繳付認購金額，故螞蟻實際對內地市場未造成凍資效果。

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