螞蟻A股散戶認購額逾19萬億人幣 料創紀錄
2020年10月29日 19:57
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螞蟻集團A股(688688.SH)收市後公布，回撥機制啟動後，向合資格散戶發行的最終中籤率約0.12%。由於相關投資者初步有效申購倍數達872.31倍，故螞蟻及聯席主承銷商決定啟動回撥機制，完成後，機構投資者獲配售發行總股數約2.33億股，向合資格散戶最終發行量則約3.5億股，分別佔今次A股發行股數的12.17%及18.26%。
據上海證券交易所數據，今次螞蟻A股有效申購散戶共超過515.56萬戶，涉及有效申購股數高達2,769.01億股。以螞蟻A股發行價為每股68.8元人民幣(下同)推算，散戶認購金額超過19.05萬億元，料創新A股紀錄。但值得留意是，中籤散戶在11月2日才需繳付認購金額，故螞蟻實際對內地市場未造成凍資效果。
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