新盤UPDATES：發展商推盤戰線擴至豪宅市場

發展商推盤戰線逐漸由上車項目擴至豪宅市場，位處港島東半山的超級豪宅項目繼日前發布樓書後，剛提早落實首批招標銷售安排，預計將會刺激高價物業市場氣氛。

CENTRAL PEAK極速首推4伙大宅標售

樓書顯示，上述4伙分布Alpex I的3樓Manor A、B，以及Everex II的5樓Manor A、B，實用面積介乎1,665至2,125方呎，間隔介乎3房至4房。

帝御·星濤暫錄2941票 超購11倍

多個大型新盤快將開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·星濤至今已錄2,941張入票，超額認購約11倍，代理入票佔55張，暫時約1成收票屬A組大手或大單位客源，料本周六(10月31日)截票時可錄約4,000個登記。

他指出，項目將於周日(11月1日)正式開售，首輪共推出248伙，折實平均呎價14,928元，是次將包括今期首度引入的「星濤雅御」三、四房大單位，是次將推售其中10伙。預計下周將再加推單位及11月中前進行次輪銷售。

他指出，項目所有三、四房大戶及頂層特色單位，特別引入歐洲知名品牌廚櫃，買家更可自由選擇不同色系，每套價值較一般單位成本高出數倍。

名日‧九肚山全新3房示範單位曝光

長實地產投資董事黃思聰表示，沙田名日‧九肚山將於本周六開售，周五(30日)下午截止接受認購登記。據代理透露，不少對沙田名日．九肚山感興趣的準買家，皆為升級換樓用家，有意認購3房或4房單位，準買家對優先車位認購優惠感興趣。集團同時照顧其他住客需要，將於項目入伙後，為住客提供免費豪華轎車接送服務，往來鄰近港鐵站。

他又稱，今日安排傳媒參觀的3房連工作間示範單位，參照第2座18樓D單位搭建，實用面積767方呎，客飯廳長約18呎、闊約10呎，空間感十足，並設面積28方呎露台，採光度高。

西營盤尚瓏最快12月推出 提供130伙

據了解，項目戶型分為開放式至三房間隔，實用面積約200餘至488方呎，預計關鍵日期為2022年11月30日。

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