美聯派出300萬元獎金嘉許促成「大刁」員工

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨疫情緩和，市民入市意欲增加，不少大額成交湧現，為鼓勵前線精英，該行推出不少獎金計劃以作嘉許。

該行10月份推出「一手3000萬大刁成交獎賞」，月內促成3,000萬元或以上的精英，可獲獎金高達5萬至15萬元不等。至於熱賣紅盤沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I，美聯物業特別獎賞促成大額成交的同事，首輪開售時，於A組大手客時段，凡促成一組3間或一組4間的精英，可獲最多12萬元獎金。布少明指出，是次的獎賞計劃，派出的獎金達300萬元。

布少明預期，10月份一手市場將錄得約1,500宗成交，11月樓市將持續向好，豪宅盤亦相繼應市，料第4季一手市場將成為市場焦點，二手樓價亦可望錄得升幅。而該行亦會繼續在市場上吸納不同行業人士加盟，成為地產代理行業的「新力軍」。

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