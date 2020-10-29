建行9個月賺2058億人幣　減值損失飆46%

期內利息淨收入4,047.87億元，按年增長6.66%。淨利差為1.99%，淨利息收益率為2.13%，分別較上年同期下降0.13和0.14個百分點，主要受利率市場化穩步推進、市場利率低於去年同期和存款競爭激烈等因素影響所致。

期間減值損失1,617.63億元，較上年同期增加515.67億元，增長46.80%。其中，信用減值損失1,613.15億元，受疫情及貸款規模增加等因素影響，較上年同期增長46.73%。

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