中原第3季錄盈利　連續46季向後勤發放花紅

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第3季中原香港營業額10.5億港元，較次季跌近17%，但仍保持錄得盈利，向全線後勤發放花紅。2020年第3季全線中原地產後勤可獲發0.3個月花紅，主任級或以上可獲發0.45花紅。

而今年首3季中原地產後勤共可獲0.89個月及1.33個月(主管級或以上)花紅。公司推行花紅發放機制以來，已連續第46季度，無間斷每季向後勤發放花紅。

陳永傑表示，隨着香港疫情逐漸受控，政府逐步放寬限聚令，經濟及物業市場活動可重回正軌，而物業市場於低息環境及低供應量支持下，成為眾多投資工具中較受追捧的一環。踏入第4季，發展商為追業續加快推盤，多個新盤搶閘推售，料季內每個月一手成交量可達1,500宗，二手樓價受一手帶動下，今季有望錄3%至5%的升幅。

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