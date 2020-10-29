螞蟻最後衝刺 滙豐及中銀均錄逾千億元孖展申購
2020年10月29日 20:37
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世紀新股螞蟻集團(06688)周四(29日)孖展「截飛」，投資者作最後衝刺！
滙豐發言人表示，接獲螞蟻認購的申請宗數及新股貸款為該行的最高紀錄。截至晚上7時，該行累計接獲約1,500億元的孖展申購，每名客戶平均認購約300手股票。在認購申請中，有超過96%經由數碼渠道進行。
滙豐為螞蟻準備1,000億元孖展額度，而透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。
中銀香港(02388)表示，總共接逾千億認購螞蟻集團新股融資申請，是次無論是新股融資申請總額或申請人數均創該行近年新高，約96%客戶經該行手機銀行及網上銀行認購。
中銀指，客戶在周五(30日)上午10時前，仍可透過手機銀行或網上銀行以黄表認購螞蟻集團新股，認購手續費全免。
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