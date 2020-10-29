歐央行維持幣策不變 暗示12月再放水

歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，維持存款利率負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率亦維持0.25厘不變；抗疫緊急買債規模維持1.35萬億歐元，最少直至明年6月，及將有關計劃的到期債券回籠資金再投資，直至2022年底。

面對歐洲爆發新一輪疫情和封鎖措施，歐央行表示經濟下行風險明顯，12月公布的經濟預測將容許當局重新評估刺激措施。行長拉加德稍後會舉行記者會。

事實上，歐央行召開議息會議前不久，德國和法國實施新一輪抗疫限制措施，意大利和西班牙均已實施局部封鎖。結果是歐元區內酒吧、餐廳和零售商廣泛關閉，可能導致經濟再次滑坡，及導致政府財政受壓。

經濟師預期，歐央行會待至12月採取行動，預期現時規模為1.35萬億歐元的抗疫緊急買債計劃將加碼5,000億歐元，有關計劃期限亦會延長6個月，直至明年底。

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