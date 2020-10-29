樓價UPDATES：屯門悅湖山莊已補價570萬易手　屬低市價成交

二手居屋都要劈價百萬才有承接，屯門居屋悅湖山莊3房單位，約3個月累減100萬元後售出，已補價自由市場賣570萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣中心B座高層E室，實用面積約307方呎，2房設計，叫價約570萬元，議價後以約530萬元成交，實用呎價約17,264元，新買家為同區用家，原業主於2011年12月以約256萬元購入，轉售帳面獲利約274萬元，物業升值約107％。

●北角海景台中層D室，實用面積730方呎，2房間隔，座向東北，享海景，獲區外換樓客以約1,455萬元承接，實用呎價19,932元，原業主於2010年5月以772萬元購入上址投資，持貨10年至今沽貨，帳面獲利683萬元，單位期內升值約88%。

●北角健威花園C座高層3室，實用面積456方呎，2房間隔，座向北面，享海景，獲區外首置上車客以約860萬元承接，實用呎價18,860元，高市價約10%，原業主於2015年1月購入上述單位自住，當時作價595萬元，持貨5年至今將單位沽售，帳面獲利265萬元，單位期內升值約45%。

●灣仔囍滙1座中層F室，實用面積518方呎，2房間隔，望園景，以1,468萬元易手，實用呎價28,340元，原業主於2013年12月以1,014.4萬元買入，持貨7年帳面獲利453.6萬元，單位升值45%。

●西半山瑧璈低層C室，實用面積約342方呎，1房間隔，放售至今4.5個月，原叫價800萬元，日前終以788萬元連生約易手，劈價12萬元或約2%，實用呎價約23,041元，原業主在2016年5月以約656.4萬元買入，持貨約4年多轉手帳面賺131.6約萬元，或升值約20%，早前同類低層C室單位於今年8月僅以770萬元售出，是次做價理想。

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九龍區

●九龍灣麗晶花園1座低層B室，實用面積407方呎，2房間隔，單位僅放盤5小時，獲外區客即時拍板承接，已補價自由市場以575萬元成交，實用呎價14,128元，原業主於2012年8月斥資263萬元購入，轉手帳面獲利312萬元。

●荔枝角美孚新邨3期吉利徑8號高層C室，2房間隔，附設露台，實用面積約509方呎，以約18,500元放租約2個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以約16,500元成交，實用呎租約32.4元，新租客為家庭客，睇樓2次後決定承租。

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新界區

●屯門居屋悅湖山莊12座中層H室，實用面積592方呎，3房2廳間隔，區內上車客鍾情該單位鄰近家人居住地方，方便照應決定入市，而原業主7月以670萬元放盤，至今累積減價達100萬元，於已補價自由市場以570萬元購入自用，實用呎價9,628元，同類型單位早前最高價曾售650萬元，是次屬低市價成交。

●馬鞍山海栢花園6座低層D室，實用面積442方呎，2房1廳間隔，原先開價750萬元，放盤1個月，減價20萬元或2.7%，以730萬元沽出，實用呎價16,516元，原業主於2017年6月購入上址，當時作價580萬元，持貨3年至今沽售，帳面獲利150萬元，單位期內升值26%。

●火炭居屋穗禾苑F座低層9室，實用面積472方呎，2房間隔，望山景，原開價480萬元，放盤3個月，減價57萬元或11.9%，獲區內分支家庭客於已補價自由市場以423萬元承接，實用呎價8,962元，原業主於2012年3月購入，當時作價210萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利213萬元，單位期內升值1倍。

●沙田第一城10月暫錄34宗買賣，已超越上月全月錄約30宗成交，其中43座中層G室，實用面積304方呎，2房間隔，議價後以532萬元易手，實用呎價17,500元，原業主則於2009年以170萬元購入單位，持貨11年帳面獲利362萬元離場。

●元朗朗城滙本月26宗租賃成交，由8月底入伙後累錄約85宗，該盤3座中層F室，實用面積490方呎，2房間隔，月租叫價16,500元，議價後以16,000元租出，實用呎租33元，租客為一對年輕夫婦，該盤目前約有22個租盤，2房單位佔一半，1房單位叫租14,000元起，2房單位叫租15,500元起，3房單位則由22,800元起。

●元朗映御1座低層特色單位，實用面積約454方呎，1房連儲物房間隔，附設平台，望河景，今年5月開始放盤，原叫價735萬元，經議價後減價37萬元或約5%，最終以698萬元沽出，實用呎價約15,374元，原業主於2017年1月以約650.4萬元購入，持貨3年帳面獲利約47.6萬元，物業升值約7%。

●天水圍嘉湖山莊10月錄得50宗買賣，包括賞湖居5座高層D室，實用面積551方呎，3房間隔，叫價630萬元，議價後以568萬元成交，實用呎價10,309元，新買家為外區上車客，比較多個上車盤集中地，鎖定為入市目標，連續數星期密集式睇樓，終拍板入市。

●東涌東環5A座低層2室，實用面積約644方呎，套3房間隔，享海景，新買家為外區首置客，心儀屋苑樓齡新，無睇樓下決定入市，擬於租約期滿後自住用，而原業主開價約820萬元連租約放售，雙方議價後終以800萬元成交，實用呎價約12,422元。

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