【悲情樓市】大型屋苑未冧完　淘大花園低市價約5%沽

環球經濟陰霾未散，失業率持續攀升，大型屋苑湧現低價成交。市區上車指標牛頭角淘大花園2房單位，減價後售600萬元，低市價約5%。而大埔新峰花園特色單位，更以低市價8%售，做價低於800萬元。

香港置業陳銘銳稱，上述淘大花園D座中高層7室，實用面積約375方呎，以630萬元放售2星期，即獲外區客洽購，由於原業主已購入其他物業換樓，遂減價30萬元沽，呎價約1.6萬元。而單位估值至少逾640萬元，是次屬低市價。他認為，撤辣降低買樓成交，盤源同時增加，令交投向上，有助樓市健康發展。

而過往樓價屢創新高的特色戶，近日都錄平價個案。世紀21柏宇李洛章指，新峰花園11座頂層連天台戶，實用面積626方呎，屬3房間隔，叫價830萬元放盤一個月，即減55萬元，以775萬元售出，呎價12,380元。據了解，單位已丟空一段時間，所以願意平價轉讓。

【映御連平台特色戶3年僅升值約7%】

元朗映御連平台單位，亦僅以貼近3年多前入貨價轉手。利嘉閣陳庭豐表示，該盤1座特色單位，實用面積約454方呎，1房望河景，5月放盤叫價735萬元，終售698萬元，呎價約15,374元。原業主2017年1月以650.4萬元購入，期內帳面僅升值約7%。

此外，抗跌力最強港島項目，近日亦頻頻失守。市場消息透露，西灣河鯉景灣逸康閣中層單位，曾叫價1,100萬元，早前有客出價1,000萬元仍被拒，受大市氣氛影響，剛累減至975萬元沽，呎價18,190元，低市價約5%。

【康怡花園大兩房呎價僅15690元】

中原楊文傑續稱，鰂魚涌康怡花園G座低層7室2房戶僅售830萬元，呎價15,690元，屬「大兩房」低價買賣。該盤本月錄17宗買賣，平均呎價達17,254元。

事實上，部分物業成交價更已跌穿數年前購入價。市場消息稱，馬鞍山星漣海3A座低層單位，減價逾100萬元後，以1,050萬元沽，約三年多帳面貶值逾100萬元，但未扣除購入時有機會獲得的現金回贈。

【北角地舖5年蒸發2200萬】

本港舖位市道低迷，市場再錄大幅蝕讓成交。有消息指，北角七姊妹道兆華大廈一個地舖連1樓，市傳以約5,000萬元易手，較5年前購入價貶值2,200萬元。

市場人士指出，上述舖位由本地一家連鎖茶餐廳集團的有關人士持有，地下連1樓面積共5,800方呎，該舖原先叫價約8,500萬元，累減約3,500萬元或約41%沽出。原業主於2015年以約7,200萬元透過公司轉讓形式買入，帳面料蒸發約31%。舖位現租金收入約20萬元，回報高達4.8%。

據悉，該業主亦正放售中環威靈頓街雙號低層地下C號連約舖，面積約1,000方呎，意向價約5,500萬元。該舖於2017年以約5,000萬元購入，市場人士估計成交價將低於4,000萬元，有機會要損手離場。

【銅鑼灣樓上舖蝕價放盤】

同由該業主持有的銅鑼灣怡和街雙號多個樓上舖單位，共以3,600萬元放盤，較買入價約4,000萬元為低。此外，由經營藥房的人士持有的粉嶺聯發街雙號舖，以約1,380萬元易手，平市價約20%，3年升值近300萬元。

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