道指早段挫138點　Apple業績前彈2%

疫情惡化恐加劇經濟風險，美股道指周三(28日)重挫逾900點，6月以來最傷後，周四(29日)早段繼續受壓，低開138點，報26,381點，但以科技股為主的納指反彈92點，至11,097點。

市場注視多家重磅科企於周四收市後公布的業績，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升2.23%至113.68美元，亞馬遜漲0.88%至3,190.58美元；Facebook股價升2.97%至275.63美元。

Bleakley Advisory Group首席投資策略員Peter Boockvar稱最新業績可能對大型科企的估值構成考驗，並提到微軟日前公布的盈利雖然理想，但業績指引僅符預期，拖累股價瀉5%是一大警號。

富國銀行宏觀策略主管Michael Schumacher警告，美國大選結果或押後公布、疫情惡化及其他種種負面消息下，未來1周至10天，股市可能面臨進一步拋售。

最新業績方面，福特汽車受惠多用途車銷情理想，第三季扣除利息及稅項前盈利（EBIT）達36億美元，按年升1倍，經調整後每股賺65美仙，遠好過預期的19美仙，期內收入375億美元，亦勝預期，公司調高全年EBIT至介乎6億至11億美元，之前則估計錄得虧損。福特股價早段漲6.56%至8.21美元。

社交媒體Pinterest上季每月用戶數目急升37%至4.42億，收入亦勁升58%至4.43億美元，並預測今季收入跳升60%，消息刺激股價早段漲32.71%至65.36美元。另邊廂，eBay第3季平台銷貨總值增長放緩至22%，並預測第4季收入介乎26.4億至27.1億美元，遜預期，拖累股價挫9.05%至48.43美元。

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