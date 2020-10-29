新股專輯：螞蟻孖展超購140倍　勢成新凍資王

滙豐發言人表示，截至晚上7時，該行累計接獲約1,500億元的孖展認購，每名客戶平均認購約300手股票。在認購申請中，有超過96%經由數碼渠道進行。另外，螞蟻創滙豐接獲的新股申請宗數及貸款的最高紀錄。

券商方面，耀才單日進帳140億元，累計借出470億元；輝立、海通及大華繼顯各借出310億元；信誠借出183億元。

由於已超購20倍，勢觸發回撥機制，公開發售服份總數增至約1.67億股，佔比由2.5%提升至10%。換言之，最多有約334萬手可供散戶認購。

螞蟻集團H股將於周五(30日)中午截止認購，惟不同券商及銀行的截止時間各有不同，投資者需要留意。螞蟻以招股價80元，發行約16.7億股H股，集資1,336.56億元。每手50股，入場費4,040.31元，預期11月5日首掛。

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