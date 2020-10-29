【產經評論】歐美疫情大反彈　全球資金急東渡

全球新冠肺炎疫情至今尚未斷尾，歐洲再現新一波疫情，德國和法國擬第二度採取鎖國行動，為期至少一個月。美國的疫情亦有惡化迹象，近日美股急跌正反映市場憂慮。歐美疫情反彈，經濟復甦期望落空，全球資金只有加速東移尋覓避風港！

第三季初，歐美疫情一度緩減，誰知進入第四季初再度惡化，加上美國兩黨無法就刺激經濟方案達成共識，此刻出現新一波疫情猶如「趁病攞命」，令資金對歐美末季經濟徹底「死心」！

反觀亞洲地區，中國和日本情況相對穩定，且多個亞洲經濟體呈現復甦勢頭，頓時吸引資金目光。事實上，大型中資科企新股上市潮一浪接一浪，資金不斷湧港，銀行體系結餘由7月份的1,800億元水平，增至超過4,500億元，且見人民幣匯率相對偏強，與美元弱勢形成對比，資金東渡可謂軌迹處處。

如今可預示的是，第4季歐美經濟再度惡化，疫苗遲遲未能面世，對明年首季甚至上半年的展望難以樂觀，令歐美資產價格及匯率承壓。歐洲央行及美國聯儲局為了穩定市場，只有繼續加大財政及貨幣政策的救市力度，但政府財政勢必進一步惡化，量寬則如陷入泥沼，愈踩愈深。更令人擔心的是，一旦特朗普連任美國總統，明年聯儲局實施負利率的機會大增，美元弱勢難改。

在中美爭鬥的大背景下，這種全球資金大挪移，配合中國全面開放金融市場的政策，誠然有助緩減中國經濟的壓力，並加快推動人民幣國際化。亞洲其他國家在疫情受控下，也可把握這波資金流向，加強合作振興經濟。在這個大布局中，將更能凸顯中國作為亞洲經濟火車頭的角色。

國際形勢詭譎多變，中美兩強相爭，迫使中國加速改革開放市場；一場撇不甩的世紀疫情，令歐、美量寬無法找到退場機會，面對經濟大蕭條更顯得黔驢技窮，無法再擔當全球經濟發展的領軍角色，只落得個垂翼暴鱗的境地，機會都去了亞洲和新興市場。

不過，美國如今已視中國為頭號敵人，無論誰入主白宮，打壓中國的態勢不會有大改變。是故，眼下資金東流現象並不足喜，反而時刻提醒着投資者，全球一體化已成過去，「齊上齊落」日子已然不再。在走出大國博弈周期之前，世界將變得更為分裂，衝突將更為普遍。在聯盟化取代全球化之下，經濟規模效益必大打折扣，意味着全球經濟增長在可見將來難復舊觀，二戰後的三代人安樂日子亦將畫上句號！

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