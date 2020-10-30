東方日報B1：騰訊美團又創新高　港股跌少截

美股隔晚股災式下瀉近千點，惟周四港股卻出奇地硬淨！恒生指數周四(29日)開市跌逾四百點後，「北水」狂吸港股，單日錄得港股通淨買入逾113億元，為今年3月19日以來單日新高，令恒指跌幅明顯收窄，盤中更一度僅跌29點。分析指，雖然美國總統大選白熱化，但認為毋須對後市太過憂慮，皆因熱錢持續掃入中資新經濟股。

恒指周四甫開市已插418點至24,290點，失守10天及50天線，之後跌幅於10分鐘內擴至450點，低見24,258點；惟午後跌幅一度收窄至29點，最終跌122點或0.49%，收報24,586點。國企指數盤中更一度倒升41點，見10,005點，惟一萬點關得復失，全日跌7點，收報9,955點。港股總成交1,334億元，沽空比率15.73%。

事實上，「北水」於本周開始激增，單是本周3個交易日已累積淨買入274.59億元，較上周(10月19日至23日)增1.24倍；當中騰訊本周瘋狂吸資共110.4億元，較上周大增5.78倍。騰訊股價本周累升7.75%，月內累升18.28%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，市場尚有總統大選及疫情等不明朗因素，投資者可適度調節倉位，但不必急於清倉，因為內地疫情控制良好，有望吸引更多資金泊入港股。惟大市暫未能擺脫炒上落格局，亦預計資金繼續力捧業務增長較強的新經濟股，下月公布季績的科技股表現可期。

宏高證券投資經理梁杰文則稱，港股未來表現未至於太差，因近期美股跌勢較受自身因素拖累，包括新一輪財政紓困方案遲遲未獲通過等，但對港股基本因素影響不大。除非美股連續幾日錄顯著跌幅，否則他預期恒指仍可守穩24,000至25,000點區間內上落。

梁認為新經濟股升浪將持續，對港股下月走勢亦感樂觀，唯一憂慮是美國總統特朗普大勝連任，或會對中國企業施加更多制裁措施，繼而拖低中港股市。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299