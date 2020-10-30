澳博首三季轉蝕逾24億

此外，澳博又於業績報告內披露，其位於澳門路氹的新項目「上葡京」的預計開幕日期由原定的本年底，延遲至明年第一季。該項目的建築工程已竣工，正等待當地政府機關通知項目之最後驗收日期，預期為今年11月。

截至9月底止的第三季度，該公司的博彩毛收益按年跌90%至9.47億元。其中，貴賓博彩業務表現尤為遜色，貴賓博彩毛收益按年跌93.1%至2億元，貴賓籌碼銷售總額跌95.59%至41億元。至於中場博彩毛收益則錄6.9億元，按年跌89.1%。

於第三季度，澳博平均經營180張貴賓賭枱和832張中場賭枱，分別按年減少37.06%和44.64%。

此外，公司旗下新葡京酒店於第三季之入住率為5.3%，按年大跌86個百分點。

公司於業績報告內表示，在新冠肺炎疫情爆發之下，業務受到嚴重的影響，澳門仍在實施中的措施包括對由內地、香港以及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求。

澳博股價周四收報8.16元，下跌0.85%。

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