歐央行暗示再放水　歐股個別發展

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報5,581點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報11,598點，升37點或0.32%；法國CAC指數收報4,569點，跌1點或0.03%。

面對歐洲爆發新一輪疫情和封鎖措施，歐洲央行周四議息後維持貨幣政策不變，但稱經濟下行風險明顯，將按12月公布的最新經濟預測檢討刺激措施。行長拉加德其後表示，該行會於12月會議檢視所有政策工具，強烈暗示屆時會加碼放水。

拉加德表示，歐元區經濟增長失去動力的速度快過預期，限制措施壓抑經濟活動、消費者表現謹慎，前景不明朗亦打擊商業投資，區內政府有需要透過財政政策繼續支持經濟，並預期通脹會維持負增長直至明年初。

新冠肺炎疫情擴散重創全球汽車生產市場，而英國又累於不確定的經濟和政治環境，英國汽車製造商及貿易商協會(SMMT)公布，該國9月份汽車產量插5%或約6,000輛，至114,732輛，為1995年以來表現最差的9月。歐洲汽車股個別發展，福士汽車升1.13%、寶馬汽車升0.47%。

另外，瑞士信貸集團第三季度淨利潤下滑按年38%至5.46億瑞士法郎，原因是新冠肺炎疫情及重大的外匯不利因素拖累，股價跌5.56%。

石油巨頭荷蘭皇家殼牌石油公司第三季度收益為9.55億美元，好於預期，並宣布了增加對股東的股息的計劃，股價收市升4.05%。

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