特朗普：大選後將立即推出「非常龐大的」刺激計劃

美國總統特朗普周四(29日)表示，當總統大選之後，會立即推出一份「非常龐大的」刺激計劃，直言其將比民主黨籍的眾議院議長佩洛西所建議的逾2萬億規模更加龐大。

今年9月，佩洛西等民主黨議員曾建議推出2.4萬億美元規模的刺激計劃。至10月份，眾議院民主黨人將刺激方案的規模調低至2.2萬億美元。最近白宮提出的新方案規模為1.88萬億美元，仍和民主黨人主張的規模有差距。

事實上，本月特朗普已經不止一次提出，他願意讓刺激規模超過民主黨人的提議。不過，白宮和民主黨領袖的談判自8月底陷入僵局以來一直未能有重大突破。

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