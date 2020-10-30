美股收市：道指升139點　蘋果公司升逾3%

美國股市經歷周三(28日)大幅下挫之後，周四表現大致靠穩。道指收報26,659點，升139點或0.52%；標指收報3,310點，升39點或1.19%；納指收報11,185點，升180點或1.64%。

美國總統特朗普周四表示，當總統大選之後，會立即推出一份「非常龐大的」刺激計劃，直言其將比民主黨籍的眾議院議長佩洛西所建議的逾2萬億規模更加龐大。

市場注視多家重磅科企於周四收市後公布的業績，蘋果公司(Apple Inc.)股價收漲3.71%，報115.32美元，亞馬遜收市升1.52%至3,211.01美元；Facebook股價升4.92%，收報280.83美元。

據外媒統計，到目前為止，已有270多家標指公司報告了第3季度的業績，85%的公司的業績好於預期。

Capital Economics首席美國經濟學家Paul Ashworth表示，總體而言，在第一波封鎖解除後，美國GDP的初步復甦強於市場最初的預期，但由於感染數字在最近幾天達到創紀錄的高水平，而且最早在明年年初之前就不可能採取任何額外的財政刺激措施，經濟進一步復甦步伐會慢得多。

Bleakley Advisory Group首席投資策略員Peter Boockvar稱最新業績可能對大型科企的估值構成考驗，並提到微軟日前公布的盈利雖然理想，但業績指引僅符預期，拖累股價瀉5%是一大警號。

富國銀行宏觀策略主管Michael Schumacher警告，美國大選結果或押後公布、疫情惡化及其他種種負面消息下，未來1周至10天，股市可能面臨進一步拋售。

數據方面，美國商務部公布，當地第3季國內生產總值(GDP)破紀錄按季增長33.1%，高過預期32%，期內個人消費增幅為40.7%，亦勝預期38.9%。

另外，美國就業市場持續改善。美國勞工部公布，當地上周新申領失業救濟人數減少4萬人，至75.1萬人，低過預期的77萬人，而截至本月17日止一周，持續申領救濟人數大減70.9萬人至775.6萬人，略低預期的777.5萬人。

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