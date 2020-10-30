蘋果公司上季iPhone銷售倒退兩成　股價盤後急挫5%

蘋果公司公布，截至9月26日止財季，收入按年微增1.02%至646.98億美元，好過市場預期的634.7億美元；淨利潤跌7.4%至126.73億美元，每股盈利0.73美元，市場預期為0.6美元。

蘋果公司在盤後交易時段急跌5.28%，報109.23美元。

期內，Mac電腦及iPad的銷售收入分別錄得按年升幅29.19%和45.98%，至90.32億美元和67.97億美元，均好過市場預期；但iPhone手機銷售按年倒退20.73%，至264.44億美元，低於市場預期的270.6億美元。

行政總裁庫克表示，iPhone銷售和服務的表現均好過公司預期，但由於今年推遲發布iPhone新品，當中使中國市場所受影響最為明顯。他續指，對於公司前景，以及新推出、支援5G的iPhone 12系列業務感到樂觀。

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