致富：美國總統大選後　基金配置如何趨吉避凶？

美國總統大選將於下周正式舉行，1.5億名合資格選民投票選出未來四年的新一任總統。總統寶座花落誰家，對世界的經濟影響深遠，投資者在基金的部署怎樣才能做到趨吉避凶呢？

致富財富管理部總經理張德明表示，現任美國總統特朗普經常將自己的政績與股市表現掛鈎，更豪言股市最近的下跌，是因為自己民調落後於競選對手拜登；而特朗普的政策一貫傾向商界，對股市有利，故市場一般的「共識」是選舉結果出爐前，股市都會撐着，不至太差。

不過，他認為，美股處於高位，但美國實質經濟存有隱憂，其中財政和貿易雙赤多年揮之不去，新冠肺炎疫情以來經濟復甦步伐亦不明朗，總統大選後，美股或有機會借勢出現較大的回吐。

另一方面，民主黨的拜登贊成增加金融監管、反對減稅等措施，如拜登當選，或會增加企業稅和個人的稅項，令一般市民可支配的收入減少，這多少都會影響到投資意欲。他認為無論誰入主白宮，美國對華的強硬政策都會維持一段頗長的時間。

他建議，如投資者現有的基金包含較多美國股票組合的話，可考慮減持或配置到債券基金等平穩之選，以防美股會有大幅度的調整，而中國股票基金也是一個不錯的選擇。然而他亦提醒投資者，雖然轉換基金的手續簡單方便，可在網上辦理，但轉換基金往往涉及費用，也有公司收取基金認購費用，由 1% 至 2% 不等，「換碼」時亦需要留意自己的投資目標及風險承受能力。

客戶現可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。由即日起至2020年12月31日，基金最低認購金額5,000港元或700美元，另透過「致富通」手機應用程式申請網上基金認購，享有低至$0認購費優惠。