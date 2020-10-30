美高梅中國首3季收益急挫84% 經調整EBITDA蝕17.8億元
2020年10月30日 06:57
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(Getty Images圖片)
美高梅中國(02282)公布，受新冠肺炎疫情影響，澳門實施旅遊及入境限制，今年第3季總收益為3.63億港元(下同)，按年大跌93.71%；首3季總收益為27.33億元，按年跌84%。
第3季度經調整EBITDA錄得虧損7.3億元，去年同期賺15.48億元；首3季經調整EBITDA錄得虧損17.89億元，去年同期賺46.25億元。
根據該公司註釋，經調整EBITDA為未計融資成本、所得稅開支/收益、折舊及攤銷、處置/撇銷物業及設備、在建工程及其他資產的收益/虧損、利息收入、淨匯兌差額、以股份為基礎的報酬、開業前成本及企業支出(主要包括企業辦公室的行政開支及向一間關聯公司支付牌照費)前的利潤或虧損。
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