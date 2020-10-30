歐康維視生物與綠葉製藥訂立合作及獨家推廣協議
2020年10月30日 07:11
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歐康維視生物(01477)公布，其間接全資附屬公司歐康維視(浙江)醫藥已與綠葉製藥(02186)的附屬公司山東博安生物技術訂立合作及獨家推廣協議，以共同開發正在進行III期臨床試驗的OT-702(LY09004)(EYLEA®(阿柏西普)的生物類似藥)。此外，浙江歐康維視已獲授獨家權利，以在中國(不包括香港、澳門及台灣)推廣及商業化OT-702。
作為代價，浙江歐康維視將在協議簽署後向博安生物支付前期付款，並在達成若干開發及監管里程碑後，支付開發里程碑付款，以及於OT-702獲准於地區內銷售後，支付若干銷售提成及銷售里程碑付款。
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