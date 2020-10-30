【專家點評】李秀恒：助深圳發債　港近水樓台

國家發改委近日發布深圳綜合改革試點首批授權事項清單，涵蓋了6大類別，合共40條創新改革措施，其中授權深圳可到境外發行離岸人民幣地方政府債券的舉措，引發外界關注。事緣在目前全球主要經濟體相繼實施量化寬鬆貨幣政策、環球利率及資產收益持續下降，人民幣資產已成為國際投資者追捧的投資產品，若未來深圳政府可來港發行政府債券，必然能使香港得益不少。

發改委今次公布的新舉債措施可謂「恰逢其時」。事實上，由於內地疫情持續受控、各項生產活動率先復原，以及違約率低等有利因素影響，中國債券市場的地位愈來愈受到國際社會及投資者的肯定。以中國10年期國債為例，現時與美國國債保持着超過2厘的息差，加上不受政局動盪、財政赤字惡化及極低利率等不利因素困擾，因此被視為高回報且穩健的投資產品。

國際大型指數管理公司富時羅素(FTSE Russell)上月已宣布，將於明年下半年把中國國債納入旗下世界國債指數(WGBI)。由於中國早前已經被納入摩根大通和彭博巴克萊指數，今次成功「入富」，令中國債券市場將被全球3大主要債券指數悉數納入，市場預計屆時將吸引逾千億美元資金流入中國債市。

從今年6月開始，人民幣兌美元匯價不斷上升，在岸及離岸人民幣更於近日創出兩年以來新高，逼近6.6水平，進一步增加了人民幣資產對國際投資者的吸引力。據中央國債登記結算有限責任公司數據顯示，截至今年9月，境外機構債券託管總額已超過2.5萬億元人民幣，按年上漲近45%，這也是境外機構投資者連續第22個月增持中國債券。

中央在此時放寬對深圳發放政府債券的限制，除能進一步起到吸金入市的效果，亦有助推動人民幣國際化、完善內地的債券市場結構，以及推動金融市場開放。不過，鑑於現時外資仍不能自由進出內地市場，作為人民幣離岸最大的交易市場的香港，近月樓台先得月，必然會成為深圳發債的首選地。若香港能把握逾千億美金流入中國債市的機遇，抓緊人民幣海外市場的大部分交易的同時，發揮自身金融服務業的傳統優勢，在加快人民幣國際化進程中推一把，既能鞏固香港國際金融中心的地位，亦可藉此增加政府的財政收入。

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