【專家點評】麥嘉嘉：體育用品股睇高一線

綜合中國第三季GDP供需結構，我們可以看到在投資增速顯著拉高的情況下，工業生產和資本形成對經濟增長的貢獻明顯弱於需求端的表現，從而呈現出與上半年截然不同的大幅去庫存的表徵。考慮到上半年的超額補庫存，3季度需求恢復的斜率比GDP資料所呈現出的趨勢更為陡峭。

最大的亮點是商品消費如我們預期的趨於正常。9月零售同比快速改善至3.3%，成為推動工業增加值同比大幅上行至6.9%的最大積極因素。可選品消費整體增長穩定，如預期回歸正常。其中汽車(11.2%)連續5個月保持高增，餐飲服務持續穩步改善，同比再度上行4.1個百分點至-2.9%。

策略上，中央提出「內循環」戰略以促進內需拉動經濟。其中，不斷優化體育產業相關政策，國家領導人上月底主持召開教育文化衞生體育領域專家代表座談會，強調要推動體育產業高質量發展，不斷滿足體育消費需求。在多重政策消息之下，料續推動體育用品行業。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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